ABD'de ikinci dalga hazırlığı: Her üç kişiden ikisine grip aşısı

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:46

Sahip olduğu yaklaşık 1 milyon 750 bin vaka ve 100 bini aşkın ölümle yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de, eczane zincirleri, sonbahar başladığında ikinci bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasına denk gelecek on binlerce grip vakasını önlemek için milyonlarca doz grip aşısı hazırlıyor.

NTV'de yer alan habere göre, CVS Health Corp, Rite Aid Corp, Walmart Inc ve Walgreens Boots Alliance’tan yapılan açıklamada, grio aşısına artan talebi karşılayabilmek için hazırlık yapıldığı açıklandı.

Açıklama, Reuters tarafından yapılan ve ABD’lilerin üçte ikisinin sonbaharda grip aşısı olmak istediğiyle sonuçlanan bir anketin ardından geldi. Bununla birlikte Bospar adlı halkla ilişkiler firması tarafından yapılan farklı bir ankette, ABD’lillerin üçte birinin ise potansiyel bir koronavirüs aşısına karşı olduğu ortaya çıktı.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 60'I KESİNLİKLE AŞI OLACAĞINI BELİRTTİ

Reuters tarafından yapılan ankette, 13-19 Mayıs arasında 4 bin 428 yetişkine aşılar hakkındaki düşünceleri soruldu.

ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı, sonbaharda kesinlikle grip aşısı olacağını söyledi.

Katılımcıların yüzde kırkı ise son beş yıldır her sene grip aşısı olduğunu ve yüzde 30’ı yakın zamanda mevsimsel gribe yakalanmadığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altı aylıktan büyük herkes için grip aşısını öneriyor.

YANLIŞ COVİD-19 BAŞVURULARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Grip aşısı yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı korumuyor. Ancak sağlık uzmanları mevsimsel grip ve Covid-19 semptomlarının birbirine benzerliği nedeniyle, sonbahar ve kış aylarında hastanelere Covid-19 şüphesiyle başvuranların sayısının artmasından endişe ediyor. Araştırmacılar, grip aşısıyla birlikte mevsimsel gripten kaynaklı ateş ve öksürüğün önüne geçebileceklerini ve Covid-19 hastalarını ayırt edebileceklerini düşünüyor.

"ABD ÇİFT NAMLULU TEHDİT ALTINDA"

Konuyla ilgili açıklama yapan, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Doktor William Schaffner, `` Bu sonbahar ve kış aylarında grip ve Covid-19 nedeniyle çift namlulu bir saldırı içindeyiz. Covid-19 karşı yapabileceklerimiz sınırlı olsa da gribi önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.