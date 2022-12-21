ABD'de ikinci el konut satışları düşüşünü 10'uncu aya taşıdı

National Association of Realtors (NAR), kasım ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, kasımda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 4,09 milyona geriledi.

Düşüşünü 10'uncu aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 4,2 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, ekimde de yüzde 5,9 azalışla 4,43 milyona inmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,4 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise kasımda yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 370 bin 700 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage faiz oranlarındaki hızlı artışın konut satışlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Mevcut konut stokunun da tarihi düşük seviyelere yakın kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Yun, art arda beş haftadır mortgage faiz oranlarında görülen düşüş nedeniyle piyasada çözülmenin olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz ise yüzde 6,42'den yüzde 6,34'e inerek, eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, ekim sonunda yüzde 7'yi aşarak, 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.