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Dünya

ABD'de ilginç askeri birim: UFO Görev Gücü

ABD Savunma Bakanlığı, 'Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü (UAP)' adında yeni bir birim kurdu.

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:18
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ABD Savunma Bakanlığı, gökyüzündeki gizemli olayları ve unsurları araştırmak üzere "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" (UAP) adlı yeni bir birim kurduğunu açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu birimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi.

Buna göre UAP'ın, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı olarak görev yapacağı bildirildi.

Açıklamada UAP'ın, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma ve bunların muhtemel tehdit potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacağı kaydedildi.

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