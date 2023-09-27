Los Angeles'da 1995'de park halindeki bir araçta oturan çifte saldýrý düzenlemek ve araçtaki kadýna tecavüz etmekle suçlanan Cabanillas'ýn masumiyeti, DNA testi sonrasý anlaþýldý.

Olayý yeniden inceleyen savcýlýk, cinsel saldýrýya iliþkin DNA kanýtlarýndan yola çýkarak tecavüzün iki farklý saldýrgan tarafýndan gerçekleþtirildiðini tespit etti.

28 yýl hapiste kalan Cabanillas'ýn masum olduðuna hükmeden yargýç, mahkumiyet kararýný geri alarak serbest býrakýlmasýna karar verdi.

Cabanillas'ý temsil eden ve suçsuz olduðuna inanýlan mahkumlara ücretsiz yasal destek saðlayan California Masumiyet Projesi yetkilileri de DNA testinin sonuçlarýna göre, Cabanillas'ýn saldýrýyý gerçekleþtiren iki kiþiden biri olmadýðýný belirtti.

Yetkililer, bir kiþinin suça iliþkin itirafta bulunmasýna raðmen olayla ilgili bu zamana kadar Cabanillas'tan baþka birinin tutuklanmadýðýný aktardý.

Bölge savcýsý George Gascon, Cabanillas'dan "Adaletin yanlýþ tecelli etmesi ve hukuk sistemimizin baþarýsýzlýðý nedeniyle en derin üzüntülerimi iletiyorum." ifadeleriyle özür diledi.

Cabanillas suçu üstlenmiþti

Olayýn ardýndan saldýrýya uðrayan iki kiþi, Cabanillas'ýn fotoðrafýný teþhis etmelerine karþýn, daha sonra emin olamadýklarýný ve kimlik tespiti için baský gördüklerini ifade etmiþti.

Cabanillas ise çifte saldýrý düzenleyen iki silahlý kiþiden biri olduðunu itiraf ederek suçu üstlenmiþti.