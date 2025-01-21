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Dünya

ABD'de ilk kez bir kararnamede Meksika Körfezi'nden ''Amerika Körfezi'' diye bahsedildi

ABD'de Meksika Körfezi'ne ilişkin tartışmalar sürerken, Florida Valisi Ron DeSantis, acil durum ilan ettiği kararnamede, Meksika Körfezi yerine 'Amerika Körfezi' ifadesini kullandı.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:46 - Güncelleme:
ABD'de ilk kez bir kararnamede Meksika Körfezi'nden ''Amerika Körfezi'' diye bahsedildi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde, körfeze ilişkin ifadelerinden saatler sonra DeSantis, "Amerika Körfezi" atfının geçtiği kararname imzaladı.

Acil durum ilan edilen kararnamede, "Amerika Körfezi üzerinde hareket eden bir alçak basınç alanı, 21 Ocak 2025 itibarıyla Florida'nın kuzeyine geniş çaplı etkili kış hava koşulları getirecektir." denildi.

Böylelikle ABD'de ilk kez bir eyalet Trump'ın açıklamaları doğrultusunda "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" tanımını kullandı.

- "AMERİKA KÖRFEZİ" TARTIŞMASI

Trump, 7 Ocak'ta Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, hem Kanada hem de Meksika'ya "gereksiz yere" açık verdiklerini kaydederek, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri ve gümrükleri revize edeceğini dile getirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise 9 Ocak'ta Trump'ın sözlerine tepki göstererek, mizahi bir yanıt vermişti:

"1607 yılına ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler tarafından resmi isim olarak tanınıyor. Ama neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası'na göre bunu tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

Trump, yemin törenindeki konuşmasında da "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini yinelemişti.

  • Trump
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