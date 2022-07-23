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Dünya

ABD'de ilk kez çocuklar arasında maymun çiçeği virüsü görüldü

ABD'de biri California'da, diğeri Washington DC'de olmak üzere ilk kez çocuklar arasında maymun çiçeği virüsü görüldü. 8 yaşın altındaki çocukların şiddetli maymun çiçeği virüsü riski altında olduğunu ifade edilirken, şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 500'den fazla vaka kaydedildi.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
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ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

- Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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