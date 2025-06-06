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Dünya

ABD'de insanlık dışı muamele: Filistinli Aktivisti hedef olarak belirledi

Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle hükümetin hedefi haline geldi. Mahmud Halil, ilk kez kendisine yöneltilen 'asılsız' suçlamalarla ilgili mahkemeye sunduğu yazılı ifadesinde 'Bunlar sadece karakterime yönelik saldırılar değildi; insanlığımı silme çabalarıydı.' dedi.

AA6 Haziran 2025 Cuma 20:26 - Güncelleme:
ABD'de insanlık dışı muamele: Filistinli Aktivisti hedef olarak belirledi
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Halil, mart ayından bu yana tutulduğu Louisiana eyaletindeki ICE tesisinden mahkemeye yazdığı dilekçede, gözaltına alınmasının kendisi ve ailesi üzerinde "telafisi mümkün olmayan bir zarara" yol açtığını belirtti.

Filistin kökenli aktivistin avukatları tarafından ihtiyati tedbir talebini desteklemek için mahkemeye sunulan belgede Halil, "ABD hükümetinin bana karşı eylemleri sonucunda acı çektim ve çekmeye devam ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Halil, beyanında, gözaltına alınış şekli, oğlunun doğumunda eşinin yanında olamayışı ve ailesiyle görüşmelerinin kayıt altına alınıyor olmasının kendisi için "yıkıcı" olduğunu kaydetti.

ABD hükümetinin kendisine yönelik "asılsız suçlamaları ve kullandığı kışkırtıcı dilin" verdiği acının tarifinin zor olduğunu belirten Halil, "Bunlar sadece karakterime yönelik saldırılar değildi; insanlığımı silme çabalarıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Halil'in 13 sayfalık açıklaması, New Jersey'deki bir federal yargıcın, ABD hükümetinin onu tutuklayıp sınır dışı etmek için belirsiz bir göç yasasına dayanmasının "muhtemelen anayasaya aykırı" olduğunu belirtmesinden sonra geldi.

FİLİSTİNLİ AKTİVİST MAHMUD HALİL'İN DAVA SÜRECİ

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

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