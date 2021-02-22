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Dünya

ABD, İran'da tutuklu bulunan vatandaşları için mesaj yolladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'da tutuklu bulunan Amerikalılar konusunda İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla ABD'den mesaj alındığını bildirdi.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:18
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade İran cezaevlerinde tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Washington yönetimi ile doğrudan temasın olmadığını belirterek, bu konuda bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve İsviçre büyükelçiliği aracılığıyla ABD yönetiminden mesaj alındığını aktardı.

ABD cezaevlerinde bulunan İran vatandaşlarının serbest kalmasının öncelikleri olduğunu aktaran Hatibzade, konuyu görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıların kurtarılması konusunda Tahran'la iletişime geçtiklerini açıklamıştı.

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