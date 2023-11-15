İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6601
  • EURO
    31,2125
  • ALTIN
    1807.82
  • BIST100
    7671.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de İsrail destekçileri gösteri yaptı

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla tırmanışa geçen Yahudi karşıtlığına tepki ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için gösteri düzenlendi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
ABD'de İsrail destekçileri gösteri yaptı
ABONE OL

"İsrail için Yürüyüş" adı altında ABD'nin çeşitli eyaletlerinden gelen İsrail destekçileri, başkentteki National Mall Meydanı'nda toplandı.

Kuzey Amerika Yahudi Federasyonu tarafından organize edilen gösteriye, ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson başta olmak üzere bazı Kongre üyeleri de katıldı.

Binlerce İsrail yanlısı gösterici, "Ateşkese hayır" sloganları atarken, bazı göstericilerin ellerindeki "Bırakın İsrail işini bitirsin" yazılı pankartlar dikkati çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da canlı video bağlantısıyla gösteriye katılarak konuşma yaptı.

Öte yandan, ellerinde Filistin bayraklarıyla National Mall yakınında toplanan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudi grup ile İsrail yanlısı göstericiler arasında zaman zaman sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı.

Siyonizm karşıtı Yahudi grup, İsrail aleyhine sloganlar atarken, gruptan bir gencin İsrail bayrağını parçalayarak yırtması dikkati çekti.

İki grup arasında gerginliğin artması üzerine bisikletli polisler etrafa güvenlik şeridi çekerek ortamı kontrol altına aldı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri boyunca polis ve ulusal muhafız birliklerinin National Mall Meydanı etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

  • Washington DC
  • tepkiler
  • Hamas rehineleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.