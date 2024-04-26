ABD'de İsrail'i eleştiren profesörlere ters kelepçe!

Los Angeles Times'ın haberine göre, ülke geneline yayılan "Gazze'ye destek" gösterileri nedeniyle İsrail'i protesto eden 93 öğrencinin gözaltına alındığı USC'den mezuniyet törenine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Müslüman karşıtı grupların başlattığı kampanya sonucu, "2024 Okul Birincisi" Müslüman kız öğrenci Asna Tabassum'un mezuniyet konuşmasının "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildiği USC'de, mayıstaki ana mezuniyet töreninin yapılmayacağı belirtildi.

Yaklaşık 65 bin kişinin katılabildiği törenin "yeni güvenlik tedbirleri" nedeniyle iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer mezuniyet programlarının devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerdeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek eylemlerine katılan Güney California Üniversitesinde polis, İsrail'i protesto eden 93 öğrenciyi gözaltına almıştı.

- ÜNİVERSİTELERDE GÖSTERİLER SÜRÜYOR



CNN'in haberine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protestolar sürerken Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesinde 2'si profesör yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

Ekonomi profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Profesör Noelle McAfee'nin gözaltına alındığı anların videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Polisin sert müdahalede bulunarak profesörü gözaltına aldığı görülen videoda, Fohlin'in "Ben bir profesörüm." dediği duyuluyor.

CBS News'in haberine göre, Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Emerson College'da Filistinlilere destek gösterilerinde polis, 108'den fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YÜKSEL, ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELİLERİN FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin'deki katliamlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

İsrail'in eylemlerinin, soykırım suçu, insanlığa karşı suç ve savaş suçu niteliğinde olduğunu vurgulayan Yüksel, İsrail'in, uluslararası hukuk ve toplumun her türlü tepki ile uyarılarına rağmen katliamlarını sürdürdüğünü ifade etti.

İnsanlık vicdanı önünde mahkum olan İsrail'e yönelik tepkilerin tüm dünyada hızla yayıldığına işaret eden Yüksel, demokrasi ve ifade özgürlüğü kavramlarını her fırsatta dile getiren, kendilerini insan hakları savunucusu olarak niteleyenlerin sessizliğinin ise "soykırıma ortak olunduğu" anlamını taşıdığını belirtti.

ABD'deki Harvard, Columbia ve Yale başta olmak üzere birçok üniversitede öğrencilerin başlattığı "Soykırıma dur de" temalı eylemlerin, baskı, tehdit ve hukuk dışı uygulamalarla sonlandırılmaya çalışıldığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Filistin ve Gazze'de işlenen soykırımın durdurulması, ateşkesin sağlanması, kalıcı barışın tesis edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Savaş ve soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı gerek söz gerekse de eylemle tepki veren herkese destek olmaya devam edeceğiz. Direnen Filistin halkıyla beraber olduğumuzu ve İsrail'in hak ettiği cezayla karşılaşması için yapılması gerekenleri her platformda dile getirmeyi sürdüreceğiz."