ABD'de işsiz gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor

ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile son 50 yılın en düşük seviyesine gerilese de ülkedeki işsiz gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor.

AA muhabirinin Pew Araştırma Merkezi'nin verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de 2008-2017'de medya çalışanlarının sayısı yüzde 25 azaldı.

Söz konusu dönemde medya sektöründe 114 bin kişi çalışırken, bu sayı geçen yıl 86 bine geriledi ve son 10 yılda yaklaşık 28 bin medya çalışanı işini kaybetti.

BEŞ AYDA 3 BİN GAZETECİ İŞSİZ KALDI

Chicago merkezli iş bulmaya olanak sağlayan Challenger, Gray & Christmas adlı şirkete göre ise bu yılın ilk beş ayında yaklaşık 3 bin gazeteci işten çıkarıldı.

Rakamlar, 2019'da ABD'de 1929'daki ''büyük buhran"ın ardından en büyük ekonomik kriz olarak nitelendirilen 2008'deki "büyük durgunluk'' döneminden bu yana gazeteciler arasındaki işsizlik oranlarının en yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Çalışanlarının işine son veren ya da vermek zorunda kalan medya kuruluşları arasında yerel televizyon ve gazetelerin yanı sıra CNN televizyonu, Wall Street Journal gazetesi, Verizon çatısı altındaki HuffPost ve Yahoo, dijital mecralar Vice Medya ve BuzzFeed gibi büyük kuruluşlar da yer alıyor.

EN FAZLA İŞ KAYBI GAZETELERDE YAŞANDI

Medya sektöründe en fazla işten çıkarılma ise gazetelerde yaşandı. Gazetelerde çalışanların oranı 2008-2018 döneminde yüzde 47 azaldı.

Çalışanların sayısı son 10 yılda 71 binden 38 bine geriledi.

"GAZETELERİN REKLAM GELİRLERİ AZALIYOR"

Dijital yayınlarla beraber özellikle yazılı basının da reklam gelirleri azalırken, söz konusu platformlarda reklam pastasından en büyük payı Google ve Facebook gibi sosyal medya devlerinin alması rekabeti giderek zorlaştırıyor.