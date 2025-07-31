İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,596
  • EURO
    46,456
  • ALTIN
    4311.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 218 bine çıktı
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 218 bine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Temmuz ile biten haftada 218 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 218 bine çıktı
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 218 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 222 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı önceki hafta 217 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 bin 500 azalarak 221 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 19 Temmuz ile biten haftada değişmeyerek 1 milyon 946 bin oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürek burkan sadakat... Sahibinin mezarını terketmiyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.