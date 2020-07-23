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Dünya

ABD'de işsizlik rakamları rekor seviyede: 1,4 milyon kişi başvurdu

ABD'de Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 1,4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığı duyuruldu.

İHA23 Temmuz 2020 Perşembe 19:11 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:18
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Koronavirüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de işsizlik rakamları rekor kırmaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 1,4 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu duyuruldu. Bakanlık, bu rakamın tahmin edilenden 100 bin kişi, Büyük Buhran dönemine göre ise 665 bin kişi daha fazla olduğunu vurguladı. Çalışma Bakanlığı, 18 haftalık salgın döneminde toplam 53 milyon kişinin işsizlik maaşına başvuru yaptığını ifade ederken, 16,2 milyon kişinin ise işsizlik maaşı aldığını açıkladı. Uzmanlar, ABD’de koronavirüs salgını nedeni ile 37 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunmuştu.

Kıdemli Ekonomist Daniel Zhao, yaptığı açıklamada "Yükselen işsizlik oranları nedeniyle on milyonlarca işsiz Amerikalı, haftalık 600 Dolar işsizlik ödeneğini kaybedeceğinden endişe duyuyor. Artan işten çıkarmalar, işsizlik ödeneklerinin sona ermesi, artan koronavirüs salgını, zayıflayan ekonomi için fırtına oluşturdu” dedi.

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