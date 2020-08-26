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Dünya

ABD'de Jacob Blake için başlayan protestolarda iki kişi vurularak öldürüldü

ABD'nin Kenosha kentinde Jacob Blake için başlayan protestolarda iki kişi vurularak öldürüldü.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:07
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