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Dünya

ABD'de kamp yapan aileye silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan bir parkta kamp yapan aileye silahla saldıran şahıs, 1'i çocuk 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
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ABD'nin Iowa eyaletindeki Maquoketa Caves Eyalet Parkı'nda silah sesleri duyuldu. Cuma günü parkta kamp yapan bir aileye silahla saldıran 23 yaşındaki Anthony Orlando Sherwin, 6 yaşındaki Lula ile annesi Sarah ve babası Tyler Schmidt'i öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen polis, saldırganın cansız bedenini parkın uzak bir noktasında buldu. Sherwin'in aynı kampta kaldığı ve aileyle bir ilişkisi bulunmadığı açıklandı. Ailenin 9 yaşındaki oğulları ise saldırıda zarar görmedi.

AİLENİN ÖLÜM HABERİ YASA BOĞDU

Cedar Falls kentinde yaşayan Schmidt ailesinin ölüm haberinin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cedar Falls Belediye Başkanı Rob Green, anne Schmidt ile geçtiğimiz haftalarda beraber bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Green, "Haberi duyan birçoğunuz gibi ben de harap oldum. Sarah'ı iyi tanırdım. Ailesi ile birlikte Sartori Parkında düzenli yürüyüş yaparlardı" dedi. Başkan Green'in paylaşımının altına duygu dolu çok sayıda yorum yapılırken, ailenin hayatta kalan 9 yaşındaki oğlu için de destek çalışmaları başlatıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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