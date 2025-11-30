İSTANBUL 15°C / 10°C
Dünya

ABD'de kar alarmı... Binlerce uçuş iptal edildi

ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle hafta sonu yaklaşık 2 bin 500 uçuş iptal edildi.

AA30 Kasım 2025 Pazar 20:53 - Güncelleme:
ABD'nin bazı eyaletlerinde görülen kar ve fırtına Şükran Günü tatili nedeniyle seyahat eden yolculara zor anlar yaşattı.

Ülkenin Ortabatı ve Büyük Göller denilen Wisconsin, Illinois, Ohio, Indiana gibi eyaletlerde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle özellikle Chicago ve Milwaukee bölgesinde hizmet veren havalimanlarında dün 1974, bugün de 490 uçuş iptal edildi.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre son iki günde ayrıca 1115 civarında uçuş da ertelendi.

Uçuşlardaki iptal ve ertelemeler nedeniyle Şükran Günü tatilinden dönen binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, kar seviyesi bazı bölgelerde 30 santimetreyi buldu.

Bugünden sonra kar ve fırtınalı hava şartlarının doğu bölgelerine kayması nedeniyle söz konusu eyaletlerdeki uçuşlarda iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, karlı hava şartlarının bu hafta Pensilvanya'nın bazı bölgeleri ile New York'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi.

