25 Ocak 2026 Pazar
Dünya

ABD'de kar etkisini gösterdi... Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 770 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

AA25 Ocak 2026 Pazar 18:30 - Güncelleme:
ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 8 binden fazla uçuş da ertelendi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 260 bine yakını Tennessee'de, 140 bine yakını Texas'ta ve 125 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

Başkent Washington D.C.'de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışı beklenirken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York'ta okulların yarın kapalı olacağını açıkladı.

Mamdani, yerel medyaya açıklamasında, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 190 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.

