İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2402
  • EURO
    48,8464
  • ALTIN
    5583.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de kargo uçağı gölete düştü

ABD'nin Florida eyaletinde, Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçak gölete düştü.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
ABD'de kargo uçağı gölete düştü
ABONE OL

Florida'da yetkililer, geçen ay Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemeleri götürmek için eyaletin Broward bölgesinde küçük bir uçağın havalandığını açıkladı.

Yetkililer, uçağın kalkıştan dakikalar sonra aynı bölgedeki bir gölete düştüğünü ifade etti.

Uçaktaki kişi sayısının tam olarak bilinmediğini aktaran yetkililer, aramalarda şu ana kadar kimseye ulaşamadıklarını belirtti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felakette 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.