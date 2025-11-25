İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4481
  • EURO
    49,0364
  • ALTIN
    5639.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kasırga binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı
Dünya

ABD'de kasırga binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan kasırga nedeniyle 100'den fazla ev hasar alırken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

AA25 Kasım 2025 Salı 13:59 - Güncelleme:
ABD'de kasırga binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı
ABONE OL

CNN'in haberine göre yerel yetkililer, Harris County bölgesinde pazartesi günü meydana gelen kasırganın 100'den fazla eve zarar verdiğini belirtti.

Ciddi bir yaralanma ya da ölüm bildirilmeyen kasırga sonrası yetkililer, bölgede hasar gören gaz hatları olduğuna dair ihbarlar alındığını aktardı.

Öte yandan, ABD merkezli elektrik kuruluşu Center Point Energy, Houston bölgesinde ilk etapta yaklaşık 28 bin abonenin elektriksiz kaldığı, daha sonra aksaklıkların giderildiği ve bu sayının pazartesi itibarıyla 4 bin aboneye kadar düştüğü bilgisini paylaştı.

  • texas
  • kasırga

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.