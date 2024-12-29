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Dünya

ABD'de kasırga can aldı! Texas ve Mississippi'de yaşam durdu

ABD'nin güneyinde yer alan Texas ve Mississippi eyaletlerinde çok sayıda kasırgalar meydana geldi. Çıkan kasırga ve fırtınada 2 ABD'li vatandaş yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen Texas ve Mississippi'de yaşam neredeyse durdu.

AA29 Aralık 2024 Pazar 21:16 - Güncelleme:
ABD'de kasırga can aldı! Texas ve Mississippi'de yaşam durdu
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Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı ve Texas'ın Brazoria İlçe Şerif Ofisinden yapılan açıklamalara göre, bölgede çok sayıda kasırga ve fırtına çıktı.

Kasırga ve fırtınalar nedeniyle iki eyalette de 1'er kişi hayatını kaybetti, onlarca evin çatısı uçtu ve ciddi hasar oluştu.

Felakette yaralı sayısı henüz net olarak tespit edilemedi ancak bazılarının durumu ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca ağaçların tellere devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesine göre Mississippi'de 55 bin, Alabama'da 17 bin, Georgia'da 21 binden fazla aboneye elektrik hizmeti verilemedi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin Meksika Körfezi kıyısında bulunan Texas ve Mississippi'de etkili olan kasırga ve fırtınaların Alabama eyaleti yönünde, doğuya doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

NWS, Georgia ve Florida eyaletlerinin de hava olaylarından ciddi etkilenebileceği uyarısında bulundu.

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