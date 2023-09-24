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Dünya

ABD'de katil timsah alarmı! Ağzında cesetle sokakta dolaştı!

Florida'da 4.5 metrelik timsah ağzında cansız bir adamın bedeniyle sokaklarda dolaştı. Korkunç olaya tanık olan bölge sakinleri evlerine kapanırken, katil timsah polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 09:16 - Güncelleme:
ABD'de katil timsah alarmı! Ağzında cesetle sokakta dolaştı!
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pinellas County'deki bir timsahın su kanalında ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü. Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sudan çıkardıkları timsaha ötenazi uyguladı. Kanlar içinde kaldığı görülen timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Görgü tanığı JaMarcus Bullard, "Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.

Timsahı iş görüşmesine gittiği sırada gördüğünü belirten Bullard, acil durum personelinin timsahı hızla sudan çıkardığını aktardı. Bölge sakini Jennifer Dean ise, "Bir silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" diye konuştu.

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