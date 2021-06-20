ABD'de katliam gibi kaza: 10 ölü

AA 20 Haziran 2021 Pazar 18:46 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 18:46

Butler Bölgesi Şerifi Danny Bond, Associated Press'e yaptığı açıklamada, kazada 9'u çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu belirtti.

Bond, kazayla ilgili detay paylaşmadı.



Bu arada, kazanın eyalette etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan, Alabama'nin Tuscaloosa şehrinde tropikal fırtına nedeniyle ağacın evin üstüne devrilmesi sonucu 24 yaşındaki bir kişi ile 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.