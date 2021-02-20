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  • ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi, içinden çıkanlar ise şok etti
Dünya

ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi, içinden çıkanlar ise şok etti

ABD'nin Ohio eyaletinde kilise kapısının önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı. Bomba imha ekibi tarafından kontrol edilen çantadan anne kedi ve 6 adet yavru çıktı. Şüpheli çantadan çıkan kedilerin Butler Hayvan Dostları Barınağı'na bırakıldığı ifade edildi.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:21
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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Butler kentindeki New Miami beldesinde bulunan bir kilisenin önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis alarma geçti. Kısa sürede belirtilen noktaya bomba imha ekipleri çağırıldı. Bölgeye gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanan bomba imha ekibi, çantadan miyavlama sesleri duydu. Çantayı açan ekipler, anne kediyle birlikte 6 yavru buldu.

ÇANTADAN NOTTA ÇIKTI

Polis yerel medyaya yaptığı açıklamada, şüpheli çantandan anne kedi ile birlikte 6 yavru ile birlikte, "Annenin adı Sprinkles. Anne 17 Şubat Çarşamba günü gece 02.00'de doğum yaptı" yazılı not bulunduğunu açıkladı. Şüpheli çantadan çıkan kedilerin Butler Hayvan Dostları Barınağı'na bırakıldığı ifade edildi.

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