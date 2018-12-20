ABD'de Katolik kilisesi cinsel istismar suçlaması bulunan 500'den fazla papazın ismini sakladı

Illınois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve ABD basınında yer alan ön rapor, ABD'de son zamanlarda gündemde olan kiliselerdeki cinsel istismar tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500’den fazla rahibin adı, Illınois Katolik Piskoposluk Bölgesinin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.

"Kilise bu konuyu kendi başına çözemeyecek"

Kilisenin cinsel istismar mağdurlarının suçlamalarını araştırmaktan kaçındığı ve bu iddiaları örtbas etmek için çeşitli bahaneler uydurduğu vurgulanan raporda, "Illinois'deki Katolik piskoposlar, rahiplere yönelik cinsel istismar krizini kendi başlarına çözemeyecekler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Chicago Başpiskoposu Blase J. Cupich, yazılı açıklamasında, "Rahiplerin cinsel istismar eylemlerini cezalandırmakta gösterdiğimiz başarısızlıktan dolayı bir kez daha tüm kilise adını üzüntümüzü belirtmek istiyorum. İstismar mağdurlarının cesareti kilise tarihindeki bu karanlığa ışık tuttu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ocak ayında Başsavcı Madigan'dan görevi alacak Kwame Raoul da bu soruşturmayı devam ettireceğinin sözünü verdi.

Los Angeles'da da bir papaz istifa etti

Bu arada ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde de bir yardımcı piskoposun, hakkında çıkan "bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" yönündeki iddialar üzerine istifa ettiği açıklandı.

Los Angeles Başpiskoposu Jose Gomez, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus'un, yardımcı Piskopos Alexander Salazar'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Salazar hakkında, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna yönelik iddiaların 1990'lara dayandığına işaret eden Gomez, Piskoposluk bölgesinin bu iddiaları 2005'ten bu yana bildiğini ancak Salazar'ın görevini sürdürmesine izin verdiğini ifade etti.

ABD'de kiliselerdeki cinsel istismar vakaları

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.