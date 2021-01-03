İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4402
  • EURO
    9,116
  • ALTIN
    453.515
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Dünya

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde, kilisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA03 Ocak 2021 Pazar 23:36 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 23:36
ABONE OL

Eyalet yetkililerinin, yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, Dallas kentinin 160 kilometre doğusundaki Winona kasabasındaki kilisede silahlı saldırı ihbarı alan güvenlik güçleri bölgeye gitti.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişi de yaralandı.

Bölge şerifi Larry Christian, adını açıklamadığı saldırganın kısa süre sonra yakalandığını söyledi.

Christian, açıklamasında, "Olayın bir nefret suçu ya da onun gibi bir durum olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.