ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.