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Dünya

ABD'de 'kölelik' davası: Siyahi çocuklar köle olarak kullanıldı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde beyaz bir çift, evlat edindiği beş siyahi çocuğu kötü koşullara maruz bırakmak ve 'köle olarak' kullanmakla suçlandı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 10:49 - Güncelleme:
ABD'de 'kölelik' davası: Siyahi çocuklar köle olarak kullanıldı
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Savcılar, evsiz ve savunmasız gençlere yönelik bir barınaktan evlat edindiği yaşları 6 ile 16 arasında değişen beş çocuğu ahırda kilitli tutan ve "köle olarak kullanmayı" amaçlayan 62 yaşındaki Jeanne Whitefeather ile 63 yaşındaki Donald Lantz'ı hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, çifte "insan kaçakçılığı", "çocuk ihmali", "kölelik" ve "zorla çalıştırma" gibi çok sayıda suç isnat edildi.

İddianameye göre, komşular da çocukların çiftlik işçiliği yapmaya zorlandığını ve konuta girmelerine izin verilmediğini ileri sürdü.

"ÇOCUKLARIN AKAN SULARI, BANYO OLANAKLARI VE YİYECEKLERİ YOKTU"

West Virginia Metro News'e göre, Kanawha County Bölge Yargıcı Maryclaire Akers, iddianameye dair basına yaptığı açıklamada, "İnsan hakları ihlalleri, bu çocukların ırkları nedeniyle hedef alındıkları ve iddianamede belirtildiği gibi temelde köle olarak kullanıldıkları gerçeğine özgüdür." dedi.

Yetkililer, ekim ayında bir sosyal yardım kontrolü sırasında çocukları çiftin evindeki bir ahırın içindeki küçük bir odada kilitli halde buldu.

Kanawha İlçesi Şerif Departmanı, olaya dair yaptığı açıklamada, "Çocukların ahırdan kendi başlarına çıkmak için hiçbir yolu, akan suları, banyo olanakları ve yiyecekleri yoktu." ifadesini kullandı.

Öte yandan, iddiaların ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılann Whitefeather ve Lantz çifti ise suçlamaları reddetti.

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