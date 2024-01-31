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Dünya

ABD'de Kongre baskınında polise saldıran bir kişiye 78 ay hapis cezası verildi

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında bir polis memuruna saldıran kişi, 78 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 11:06 - Güncelleme:
ABD'de Kongre baskınında polise saldıran bir kişiye 78 ay hapis cezası verildi
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NBC News'un haberine göre, Mahkeme, Kongre baskını sırasında bir polis memuruna saldıran Ralph Celentano'un 78 ay hapis cezası almasına hükmetti.

Yargıç Timothy Kelly, yaptığı açıklamada, Celentano'nun 6 Ocak'taki eylemlerinin "utanç verici" olduğunu belirtti.

Mahkeme belgelerinde, 6 Ocak'ta diğer isyancılarla polis hattını aşan Celentano'nun, Kongre Binası'nda görevli bir polise saldırdığı kaydediliyor.

6 OCAK KONGRE BASKININDA NE OLMUŞTU?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" suçlarıyla Trump'ı suçlamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince hazırlanan ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2021'de Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senatoda yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklanmıştı.

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