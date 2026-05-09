  • ABD'de korkunç kaza: Yolcu uçağı piste çıkan kişiye çarptı
ABD'de korkunç kaza: Yolcu uçağı piste çıkan kişiye çarptı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir yolcu uçağının, kalkış sırasında piste çıkan bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda dün gece Frontier Airlines'a ait bir uçak, kalkışa geçtiği sırada piste çıkan kişiye çarptı.

Pilot havalanmayı durdururken, söz konusu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın ardından uçağın motorunda yangın çıktığı belirtildi.

Frontier Airlines, uçakta bulunan 224 yolcunun pistte acil tahliye edildiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu ifade etti.

Havalimanı yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

