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Dünya

ABD'de korkunç olay! Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten böyle kurtardı

ABD'nin New York kentinde lüks araçların satıldığı oto galeri silahlı saldırıya uğradı. Çocuklarını ölümden kurtarmak isteyen babanın bacağından vurulduğu ifade edildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HABERİN
GALERİSİ
DHA23 Eylül 2020 Çarşamba 16:45 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:45
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ABD’nin New York kentinde lüks araçların satıldığı oto galeri kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Galeriye üç çocuğu ile arabaya bakmaya gelen bir kişi saldırıda vuruldu. Saldırı anında üç çocuğunu ölümden kurtarmak isteyen baba ağır yaralandı. Oto galeriye ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı anında baba üç çocuğunun üzerine kapanıyor.

ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN KURŞUNUN ÖNÜNE ATLADI

Çocuklarını ölümden kurtarmak isteyen babanın bacağından vurulduğu ifade edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Polis departmanı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi için arama çalışması başlattığını duyurdu. New York Polis Departmanı saldırıda 20 bin dolar maddi zararın meydana geldiğini ifade etti.

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