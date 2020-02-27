27 Şubat 2020 Perşembe11:15 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:29

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un son ayında ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs dolayısıyla dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 801'e ulaşırken, vaka sayısı 82 bini aştı.

VİRÜS ORTA DOĞU'YA İRAN'DAN AVRUPA'YA İSE İTALYA'DAN YAYILIYOR

Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı iki ülke ise İran ve İtalya... Virüsün bu iki ülkeye bulaşmasının ardından Orta Doğu ve Avrupa büyük bir tehdidin altına girdi.

Orta Doğu ülkelerinde görülen vakaların tamamı İran, Avrupa'da görülen vakaların büyük çoğunluğu İtalya kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor.

Gün içinde virüs ile ilgili yaşanacak tüm son dakika gelişmelerini bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kaynağı belirlenemeyen bir yeni tip vaka tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide Kovid-19 görüldüğünü bildirdi. Merkezin açıklamasında, vakanın, hastalığın halk arasında kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceği uyarısında bulunuldu. Hasta, ABD'de görülen 60'ncı yeni tip koronavirüs vakası oldu. Ülkede daha önce tespit edilen 59 Kovid-19 vakasında, hastaların tamamı yurt dışına seyahat etmiş veya yurt dışına seyahat edenlerle yakın temasta bulunmuş kişilerdi.

- Kuveyt'te enfekte sayısı 43'e yükseldi. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki virüs vakaların yakından incelendiğini söylerken, salgının yayılmasını önlemek için, acil durum planlarının yürürlükte olduğunu kaydetti.

- İran'da yarı resmi haber ajansı Fars, ülkede 3 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Böylelikle, dün 19 olarak açıklanan ölü sayısı 22'ye çıkmış oldu. İtalya'da ise vaka sayısı 357'ye ölü sayısı ise 12'ye çıktı. İran, Çin dışında en çok ölümlü vakanın yaşandığı ülke durumunda...

"TÜRKİYE VİRÜSÜN KUŞATMASI ALTINDA"

- Komşumuz Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası doğrulandı. Önce İran'da sonra Irak'ta dün ise Yunanistan'da vakaların görülmesiyle, Türkiye, virüsün kuşatması altına girmiş oldu.

VİRÜS 6 YENİ ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

- Gürcistan, Norveç, Pakistan, Estonya, Romanya ve Kuzey Makedonya'da da ilk kez Covid-19 vakaları görüldüğü açıklandı.

ÜLKELERİN AÇIKLADIĞI RESMİ RAKAMLARA GÖRE VAKA SAYISI

- Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1.