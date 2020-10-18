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Dünya

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 295'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 295'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 432 bini, yapılan test sayısı 124 milyon 819 bini geçti.

AA18 Ekim 2020 Pazar 17:15 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 17:15
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 879 artışla 8 milyon 345 bin 317'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 584 artarak 224 bin 295'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 432 bini, yapılan test sayısı 124 milyon 819 bini geçti.

Eyaletlere göre, 873 bin 751 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 867 bin 394 vakayla Teksas ve 752 bin 481 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 466 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 501 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 224 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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