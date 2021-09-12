ABD'de koronavirüslü gorillere ‘hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak

DHA 12 Eylül 2021 Pazar 13:09 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 13:10

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 'Zoo Atlanta' Hayvanat Bahçesi, 10 Eylül günü Kovid-19 olan goriller hakkında yaptığı basın açıklamasında, söz konusu gorillere iyileştikten sonra hayvanlar için özel olarak yapılmış Kovid-19 aşısının yapılacağını duyurdu. Yetkililer, hayvanlar için Zoetis tarafından geliştirilen aşının ülkede daha önce Kovid-19'a duyarlı hayvan türlerine uygulandığını ve kendilerinin de aşıyı hasta goriller haricinde orangutanlara, kaplanlara, Afrika aslanlarına ve leoparlara uygulayacaklarını belirtti. Açıklamada "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Georgia Eyalet Veteriner Hekimi tarafından Zoo Atlanta'nın, Zoetis aşısını kullanması yetkilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

GORİLLERE NASIL BULAŞTI?

Zoo Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde bulunan gorillere, bakıcıları tarafından öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gözlemlenmesi üzerine test yapıldı. Belirti gösteren gorillerin testlerinin ilk sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tedaviye başlayan veterinerler, belirti göstermeksizin 20 gorili yakın takibe aldı. Hayvanların Kovid-19'u nasıl kaptığına dair açıklama yapan yetkililer "Gorillerin virüsü nasıl kaptığı kesin olarak bilinmese de Hayvan Bakım ve Veteriner Ekipleri, bulaşmanın, Kovid pozitif bir bakım ekibi üyesinden kaynaklandığına inanıyor. Ekip üyesinin aşıları tamdır, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) kullanıyordu ve işe geldiği gün asemptomatikti" ifadelerine yer verdi.

HAYVANLAR İÇİN ZOETIS KOVID-19 AŞISI

Hayvanlar için Kovid-19 aşısı, ilk olarak geçen yıl, hayvan sağlığı konusunda çalışan ve ABD'de faaliyet gösteren özel tıp firması Zoetis tarafından geliştirilmeye başlandı. Ocak 2021'de San Diego Hayvanat Bahçesi'nde bulunan büyük maymunların Kovid-19'a yakalanmasıyla Zoetis Ar-Ge ekibi, deneysel Kovid-19 aşısını acil kullanım için hayvanat bahçesi yetkililerine gönderdi. Aşının güvenli olduğu ve virüs karşısında makul bir etkinliğe sahip olduğu belirtildi.

Hayvanlar için Kovid-19 aşısının, kedi ve köpekler için çalışmalarının tamamlandığı ve Danimarka'da milyonlarca vizonun Kovid-19'a yakalanmasının ardından aşı geliştirme çalışmasının vizonlara odaklandığı belirtildi.