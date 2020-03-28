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Dünya

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1711 oldu

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 1711'e; vaka sayısı ise 104 bin 837'ye yükseldi.

DHA28 Mart 2020 Cumartesi 10:53 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:53
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Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenler 1711’e ulaşırken; vaka sayısı 104 bin 839 oldu. ABD, şu anda dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, virüse karşı 2 trilyon dolarlık tarihin en büyük ekonomik yardım paketini (Cares Act) imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs vaka sayısının hızlı yükselmesine karşı büyük otomotiv firmalarına solunum cihazı üretmelerini talep etti. Trump, sosyal medya hesabından “Hızlı olun” ifadelerini kullandı.

'YENİ VUHAN: NEW YORK'

New York kentinde 450 kişi hayatını kaybederken, ABD basını, New York’un koronavirüsten en çok etkilenen kent olduğuna ilişkin haberleri, ‘Yeni Vuhan’ başlığı ile verdi.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği, 37 bin sivil ve askerden oluşan kadrosuyla, 50 eyalette 114 tane geçici hastane yapacak yer aradığını açıkladı. Ordu Mühendisler Birliği Generali Todd Semonite, hali hazırda hastaneye en çok ihtiyaç duyulan New York için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

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