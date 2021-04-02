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Dünya

ABD Kovid-19 aşısı yaptıranların seyahat etmesine yeşil ışık yaktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunun yapılmasının ardından seyahat edilebileceğini açıkladı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 20:34 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 20:49
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CDC, aşının etkinliğini gösteren yeni birkaç çalışmanın ardından güvenlik kılavuzunu güncelledi.

Kovid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdıktan sonra seyahat edilebileceğine yeşil ışık yakan CDC, tam aşı olmuş kişilerin ülke içinde seyahat ederken test yaptırmasına ve seyahat sonrasında karantinaya girmesine gerek olmadığını bildirdi.

Yurt dışından ABD'ye gelişlerde ise tam aşı yaptırılmış olsa dahi negatif Kovid-19 test sonucu gösterilmesi gerekecek.

CDC'nin bu açıklamasının salgından en fazla etkilenen havayolu şirketlerinin seyahatlerini artırması bekleniyor.

CDC'ye göre, ABD'de şimdiye kadar 99 milyondan fazla kişiye ilk doz, 56 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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