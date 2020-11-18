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Dünya

ABD'de Kovid-19 eğitime sekte uğrattı

New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:07
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ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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