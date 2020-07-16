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Dünya

ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 140 bini geçti

ABD'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1011 artarak 140 bin 200'e çıktı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:13
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 117 artarak 3 milyon 619 bin 663'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1011 artarak 140 bin 200'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 972 bin 72 vakayla Brezilya, 976 bin 826 vakayla Hindistan ve 752 bin 797 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 430 bin 277 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 495 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 355 binden fazla vakayla California ile 302 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 44 milyon 850 bine, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 647 bine yaklaştı.

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