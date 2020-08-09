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Dünya

ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 165 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 948 artarak 165 bin 92'ye çıktı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 17:22 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 17:22
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 53 bin 298 artarak 5 milyon 151 bin 792'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 948 artarak 165 bin 92'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 638 bini, test yapılanların sayısı 64 milyon 638 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 13 bin 369 vakayla Brezilya, 2 milyon 167 bin 420 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 556 bin 185 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 526 bin 577 vakayla Florida ve 504 bin 298 vakayla Teksas takip ediyor.

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