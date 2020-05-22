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Dünya

ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 02:39 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 02:39
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Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için önümüzdeki üç gün boyunca tüm federal binalar ve ulusal anıtlardaki bayraklar yarıya inecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ayrıca ABD ordusunda görev almış kişiler anısına da pazartesi günü bayrakların yarıda olacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de bugüne kadar 1 milyon 600 bin vakaya rastlanırken, 96 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

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