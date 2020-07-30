İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,978
  • EURO
    8,2256
  • ALTIN
    437.281
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 153 bin 888'e yükseldi
Dünya

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 153 bin 888'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1500 artarak 153 bin 888'e yükseldi. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:12
ABONE OL

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 69 bin 995 artarak 4 milyon 570 bin 125'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1500 artarak 153 bin 888 kişiye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 246 bini, test yapılan kişi sayısı 56 milyon 689 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 555 bin 518 vakayla Brezilya, 1 milyon 590 bin 297 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 487 bin 478 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 451 bin 423 vakayla Florida ve 442 bin 60 vakayla New York takip ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.