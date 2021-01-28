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Dünya

ABD'de kritik görevlere üç Türk kadın

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesinde 3 Türk kadın görev yapacak.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:18
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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın kurduğu kabinede Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nda üst düzey pozisyonlara atanan Türk kadınların ardından bu kez de Dışişleri Bakanlığı'nda benzer bir atama yapıldı. Naz Durakoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Durakoğlu, Obama döneminde de Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu müsteşarın başdanışmanıydı. Önceden Senato Askeri Komitesi’nde çalışan Özge Güzelsu da Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı’na; Türk asıllı Didem Nişancı ise Hazine Bakanı Janet Yellen’ın özel kalem müdürlüğüne atanmıştı.

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