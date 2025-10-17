Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

İki lider görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Savaşı bitirmek istiyoruz. Çok insan öldü

Putin de Zelenski de savaşın bitmesini istiyor. Putin ile Budapeşte'de görüşeceğiz

Putin ve Zelenski birbirini sevmiyor. Her ikisi ile ayrı ayrı görüşebiliriz.

Nefret ortadan kalkmalı. Ukrayna'da sonsuza dek sürecek bir barış sağlamalıyız.

Tomahawk füzelerini konuşacağız. Savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek inanıyorum

İspanya NATO'ya sadık kalmadı. Bence İspanya'nın bir ceza alması lazım ancak bu NATO ile İspanya arasında

Nobel Barış Ödülü umurumda değil, ben savaşı bitirmek istiyorum

Zelenski ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Orta Doğu'daki başarılı ateşkesiniz için sizi tebrik ediyorum. Umarım Ukrayna'da da aynı sonuca varacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız. Ateşkese ihtiyacımız var.

Tomahawk füzelerine ihtiyaç duyuyoruz