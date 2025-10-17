İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9527
  • EURO
    48,9992
  • ALTIN
    5709.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kritik zirve! Zelenski-Trump görüşmesi başladı: Savaşı bitirmek istiyoruz
Dünya

ABD'de kritik zirve! Zelenski-Trump görüşmesi başladı: Savaşı bitirmek istiyoruz

Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump 'Savaşı bitirmek istiyoruz. Çok insan öldü' dedi. Ukrayna'ya gönderileceği iddia edilen Tomahawk füzeleri hakkında ise Trump, 'Tomahawk füzelerini konuşacağız. Savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek inanıyorum' diye konuştu.

İHA17 Ekim 2025 Cuma 20:36 - Güncelleme:
ABD'de kritik zirve! Zelenski-Trump görüşmesi başladı: Savaşı bitirmek istiyoruz
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

İki lider görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Savaşı bitirmek istiyoruz. Çok insan öldü

Putin de Zelenski de savaşın bitmesini istiyor. Putin ile Budapeşte'de görüşeceğiz

Putin ve Zelenski birbirini sevmiyor. Her ikisi ile ayrı ayrı görüşebiliriz.

Nefret ortadan kalkmalı. Ukrayna'da sonsuza dek sürecek bir barış sağlamalıyız.

Tomahawk füzelerini konuşacağız. Savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek inanıyorum

İspanya NATO'ya sadık kalmadı. Bence İspanya'nın bir ceza alması lazım ancak bu NATO ile İspanya arasında

Nobel Barış Ödülü umurumda değil, ben savaşı bitirmek istiyorum

Zelenski ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Orta Doğu'daki başarılı ateşkesiniz için sizi tebrik ediyorum. Umarım Ukrayna'da da aynı sonuca varacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız. Ateşkese ihtiyacımız var.

Tomahawk füzelerine ihtiyaç duyuyoruz

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.