ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kentinde İslam karşıtı provokasyon büyük tepki çekti.

İslam karşıtı Jake Lang, bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı.

Alçak provokasyon çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle büyümeden engellenmeye çalışıldı.

Jake Lang,'ın korktuğu için çelik yelek giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İLE UNUTAMAYACAĞI DERS

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermeye teşebbüs eden Lang, çevredekilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Eylemi gerçekleştirdiği sırada bölgede bulunan duyarlı bir vatandaş, elindeki yangın söndürücüyle provokatöre doğru koşarak anında müdahalede bulundu.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay sırasında yaşanan arbede ve yangın söndürücülü müdahale anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada ve ABD basınında video haber olarak hızla yayılan o görüntüler büyük yankı uyandırdı.

İslam karşıtı provokasyonlara karşı gösterilen bu sivil inisiyatif destek görürken, polisin olay anındaki yetersiz önlemleri bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.