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Dünya

ABD'de kuş gribi vakası: California'da OHAL ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir kişide H5N1 (Kuş Gribi) vakası tespit edildi. Yaşanan olay üzerine eyalette OHAL ilan edildi.

DHA19 Aralık 2024 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
ABD'de kuş gribi vakası: California'da OHAL ilan edildi
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California'da yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği açıklandı. California Valisi Gavin Newsom, eyalette ve ülke genelinde kuş gribi vakalarının artması nedeniyle dün eyalet genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu. Newsom yaptığı açıklamada, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" dedi.

KUŞ GRİBİ NEDİR

Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir.H5N1 virüsü kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabilir. İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.

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