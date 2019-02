ABD'de kutup soğukları etkisini artırdı ABD'de soğuk hava can almaya devam ediyor. ABD'yi 2 gündür etkisi altına alan 'Kutup soğukları' nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. New York ve New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu. Bazı eyaletlerde resmi kurumlar da tatil edildi