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Dünya

ABD'de liseye silah saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda yaralı olduğu ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, saldırıda 4 kişinin vurularak hayatını kaybettiğini ve en az 30 yaralı olduğunu belirtti.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
ABD'de liseye silah saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırının yaşandığı Barrow County'nin Şerifi Jud Smith, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şu aşamada çok detay veremeyeceğini, halen aktif olarak saldırıyla ilgili çalıştıklarını belirtti.

"Şu noktada çok sayıda yaralının olduğunu söyleyebilirim ancak durumları hakkında net bir değerlendirme yapmayacağım." diyen Smith, şüphelinin ise gözaltında olduğunu söyledi.

CNN: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, saldırıda 4 kişinin vurularak hayatını kaybettiğini ve en az 30 yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililerin ilerleyen saatlerde bir basın açıklaması yapması ve saldırıyla ilgili yeni detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

- BİDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.

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