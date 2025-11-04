İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
Dünya

ABD'de listeria bakterisi 6 can aldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

4 Kasım 2025 Salı 12:31
ABD'de listeria bakterisi 6 can aldı
ABD'de listeria bakterisi salgını nedeniyle 6 kişi öldü, 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

NBC News'in haberine göre, FDA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının kaydedildiğini duyurdu.

Açıklamada, önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan listeria kapan 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin bebeğini düşürdüğü ifade edildi.

FDA, 18 eyalette bakteri bulaşan 27 kişiden 25'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı.

  • listeria
  • bakteri
  • can kaybı

