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  • ABD'de lüks araç arızalandı, kaputu açan sürücü şok oldu! Tam 3 metrelik dev piton
Dünya

ABD'de lüks araç arızalandı, kaputu açan sürücü şok oldu! Tam 3 metrelik dev piton

ABD'de aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi. Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

DHA31 Ekim 2020 Cumartesi 11:24 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:24
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ABD'de bir araç servisinde korkutan bir olay yaşandı.Ülkenin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir kişi aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı. Gördüğü olay karşısında şaşkına dönen kişi, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı. Otomobilin sürücüsü, yılanı almak için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi. Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

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