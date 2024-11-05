ABD'de mahkemeden Elon Musk'un Trump rüşvetine onay

ABD'de mahkeme, Musk'ın Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin salıncak eyaletlerde düzenlediği günde bir kişiye 1 milyon dolar veren seçmen çekilişine ilişkin davada kararını açıkladı.

Yargıç Angelo Foglietta, başkanlık seçimlerinden önce konuyla ilgili acil tedbir kararı alınmasını isteyen Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner'in ihtiyati tedbir talebinin reddedildiğini kaydederek, çekilişin 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar devam edebileceğine hükmedildiğini bildirdi.

Krasner, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." ifadesini kullanmış ve "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle ABD'li milyarder Musk'ın aleyhine dava açmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı da Musk tarafından düzenlenen bu etkinliğin federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

- MUSK'TAN SİYASİ EYLEM KOMİTESİNİ DESTEKLEYEN SEÇMENLERE 1 MİLYON DOLAR VAADİ

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar, her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.