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Dünya

ABD'de mal ticareti açığı büyüyor

ABD'de mal ticareti açığı, ekim ayında aylık bazda yüzde 3,4 artarak 89,8 milyar dolara yükseldi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
ABD'de mal ticareti açığı büyüyor
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ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayı mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 89,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 86,7 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticaret açığı, eylülde 86,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 3 milyar dolar düşüşle 170,8 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı değişim göstermedi ve 260,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toptan eşya stokları ekimde yüzde 0,2 azalışla 899,4 milyar dolara düşerken, perakende stokları değişim göstermeyerek 796,6 milyar dolar oldu.

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